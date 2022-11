Qatar 2022, Thiago Silva: "Si informi meglio", schiaffo al ct della Serbia

25 novembre 2022 a

a

a

“Giocano con quattro attaccanti? Ce l’hanno qualche difensore?”. Lanciava così la sua frecciata Dragan Stojkovic, il c.t. della Serbia, prima della sfida contro il Brasile. Ma le sue parole hanno fatto i conti con la dura realtà: difesa impenetrabile quella della Nazionale di Tite, e un 2-0 finale che indirizza i verdeoro verso un possibile primo posto nel girone. Il commissario tecnico serbo, quindi, faceva meglio a starsene zitto. Inquadrato più volte in campo dopo il 2-0, il suo volto esprime al meglio le sensazioni che stava vivendo fino a quel momento: serietà, silenzio e amarezza.

Brasile troppo forte per la Serbia: super doppietta di Richarlison

Thiago Silva contro il c.t. serbo: “Mancanza di rispetto verso noi”

Alla fine, il Brasile ha vinto 2-0 ed è già al primo posto del Gruppo G davanti alla Svizzera (vincitrice per 1-0 sul Camerun). Le parole di Stojkovic, comunque, non sono passate inosservate, tanto che uno dei protagonisti in campo, nello specifico della retroguardia sudamericana, si è fatto sentire eccome. L’ex Milan e Psg, Thiago Silva: “Ieri (altro ieri durante la conferenza stampa, ndr) il loro allenatore ha detto che noi giochiamo con quattro punte e ha chiesto se il Brasile ha qualcuno dietro, a difendere — ha detto il giocatore del Chelsea — Questo non è stato bello, ci ha mancato di rispetto. Noi difensori brasiliani abbiamo una storia. Ce l’ho io, ce l’hanno Marquinhos, Danilo, Alex Sandro. E ce l’ha anche Alisson. Secondo me questo allenatore deve prendere più informazioni sugli avversari”.

Portogallo col brivido: 3-2 al Ghana. CR7 e scrive un altro pezzo di storia

Thiago Silva ancora: “Vincitori del titolo? Abituati a queste voci"

Thiago Silvia ha infine commentato le voci che danno il suo Brasile come il vero favorito per la vittoria finale: "Per noi è normale avere questa attenzione e questi pronostici, ci siamo abituati — ha concluso — Siamo felici di come abbiamo cominciato e dobbiamo solo continuare così, senza pensare al resto”.