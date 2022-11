Qatar 2022, Olanda e Senegal agli ottavi

29 novembre 2022 a

Olanda e Senegal agli ottavi. Si chiude il Gruppo A dei Mondiali in Qatar: gli oranje di Van Gaal battono agevolmente 2-0 i padroni di casa (a pieno titolo la squadra più debole del torneo) e si qualificano come primi, mentre gli africani ripetono l'exploit del 2002 battendo 2-1 l'Ecuador.

Il match tra Senegal e sudamericani era un vero e proprio spareggio: chi vince va avanti, chi perde va a casa. In avvio sprecano Idrissa Gueye e Dia, protagonista Ismaila Sarr che si procura e trasforma il rigore del vantaggio. Nella ripresa pareggia Caicedo, ma dopo due minuti decide un gran gol di Koulibaly. Il Senegal affronterà ora la vincente del Girone B, con ogni probabilità l'Inghilterra. Decisivo, come detto, un guizzo dell'ex napoletano Koulibaly, oggi al Chelsea: al 70', tre minuti dopo il pari dell'Ecuador, calcio di punizione battuto da Idrissa Gueye, il pallone sbatte sulla coscia di Valencia e arriva al difensore centrale che, al volo, firma il 2-1 decisivo che porta le Black stars in paradiso, a quota 6 punti (con l'Ecuador fermo a 4).

Nell'altro match, tutto facile per l'Olanda che passa in vantaggio al 26' con il terzo gol del solito Gakpo, capocannoniere del Mondiale, e raddoppia al 49' con Frankie De Jong. Agli ottavi sfiderà la seconda classificata del Girone B.