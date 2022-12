Agnelli, l'accordo saltato coi tedeschi: la rivelazione nella lettera

01 dicembre 2022 a

Un addio doveroso, ma necessario. Andrea Agnelli ha lasciato la Juve, insieme a tutto il suo Cda, dopo 12 anni ricchi di successi in Italia, seppur sia mancata quella Champions (due le finali perse) tanto inseguita. L’ex presidente bianconero è finito nel mirino dei tifosi e anche di parte dell'universo Exor per la gestione del club bianconero negli ultimi anni, negativi sotto il profilo sportivo e fallimentari da quello economico. Prima di andarsene, però, Agnelli ha lasciato una lettera scritta a tutti i dipendenti, in cui più volte ha fatto riferimento a una "squadra non più compatta" come motivazione principale del passo indietro fatto dall'ormai vecchia dirigenza, così da "dare la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare la partita".

I colloqui con Volkswagen ricordati nella lettera di Agnelli

Tra le righe di questa lettera peraltro Andrea Agnelli ha ‘nascosto' una rivelazione su qualcosa che non era mai stato confermato dalla Juventus: "Il deal con Volkswagen", è la frase buttata lì tra una rivendicazione di quanto di buono fatto e un appello all'identità bianconera. Ma a cosa si riferisce l'ex presidente bianconero? Bisogna risalire all'estate del 2012, anno in cui andò a scadenza il binomio dei due sponsor di maglia BetClic e Balocco. La Juventus chiuse allora un accordo triennale con il marchio Jeep, per un controvalore totale di 35 milioni di euro, brand che si legò alla Vecchia Signora fino al 2015. Trattative che sarebbero potute andare dato i colloqui con Volkswagen.

Alla fine si è scelta la Jeep per non fare torto a Exor

Con Volkswagen era stato chiuso di fatto l'accordo di sponsorizzazione della Juventus, ma poi evidentemente la situazione di imbarazzo che si sarebbe generato nella galassia della famiglia Agnelli – con il marchio di una casa automobilistica concorrente sulle maglie della squadra storico fiore all'occhiello del casato – fece addivenire le parti in causa ad una soluzione diversa, ovvero il matrimonio con Jeep, ‘respingendo' la voglia di Andrea di emanciparsi da Exor.