Qatar 2022, Infantino umiliato in mondovisione: quando lo inquadrano...

Minuti finali della sfida tra Inghilterra e Galles, precisamente l’81’ minuto di gioco, sui maxi-schermo dell’Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan compare il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Reazione indifferente da parte dei tifosi? Macché. Subito, da tutto lo stadio, si è sollevato un unanime coro di dissenso. Un classico "buuh!" che si è sentito chiaramente anche in diretta tv, insieme ai fischi. E così, il sorriso e l'ilarità sul volto di Infantino è subito scomparso, mostrando un'espressione ben più corrucciata.

Anche le tv hanno ripreso la scena



Un fatto non passato come inosservato su alcuni canali tv che stavano trasmettendo l’incontro, come nel caso della Bbc, che ha sottolineato proprio quel momento di ulteriore protesta nei confronti del numero uno del calcio mondiale. Se per i tifosi del Galles quella è stata l'ultima occasione per far conoscere al mondo la propria posizione nei confronti di Infantino e della Fifa, per quelli dell'Inghilterra tutto ciò potrebbe ancora ripetersi già nel prossimo appuntamento, quando gli uomini di Southgate sfideranno il Senegal negli ottavi di finale in programma domenica.



Inghilterra-Galles, diverse manifestazioni in favore dei diritti

Sia Inghilterra che Galles avevano avuto ufficialmente un momento teso nei confronti della Fifa, rivendicando il diritto dei propri tifosi di poter presentarsi allo stadio con i colori nazionali, seppur molto simili a quelli arcobaleno, e l'Inghilterra già dalla prima ora sostenitrice di una campagna a favore dei diritti (violati) in Qatar. Così, non appena se ne è creata l'occasione, gli stessi tifosi delle due nazioni anglosassoni hanno manifestato il loro pensiero nei confronti di Gianni Infantino, in diretta mondiale. Sul campo, invece, ha avuto la meglio l’Inghilterra, che ha avuto la meglio sul Galles (eliminato) per 3-0, gli uomini di Southgate, invece, sono passati come primi davanti agli Stati Uniti.

