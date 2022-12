Samuel Eto'o prende a calci lo youtuber: video-choc dal mondiale

06 dicembre 2022 a

Prima deve fare i conti col caso André Onana, escluso dalla spedizione mondiale camerunese per un presunto litigio col suo c.t. (e con in mezzo un portavoce troppo ‘chiacchierone’), ma sempre in Qatar Samuel Eto’o, attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun, si è reso protagonista di un brutto episodio dopo Brasile-Corea del Sud 4-1. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, ambasciatore di Qatar 2022, dopo aver assistito alla gara, mentre lasciava lo stadio è stato fermato da diversi tifosi che gli chiedevano selfie e autografi. Dopo essersi fermato con loro, concedendosi ad alcuni scatti, è stato però fermato da uno youtuber algerino che lo ha tempestato di domande, alle quali l'ex fuoriclasse camerunense ha risposto prima di perdere completamente il controllo.

Il video ripreso dai presenti

Nel video postato sui social, infatti, si vede l'ex calciatore che rincorrere l'uomo: dapprima viene fermato, poi torna all'attacco, strappa la videocamera dalle mani dello youtuber e gli sferra un calcio facendolo cadere per terra. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, alcuni dei quali sono intervenuti per placare la sua furia, altri hanno continuato ad assistere inermi alla scena, mentre altri ancora hanno filmato tutto con il cellulare postando poi il video sui social.

Eto’o, altro episodio dopo l’esclusione di Onana

Insomma, per Eto’o non è la prima gatta da pelare. L’episodio infatti, è accaduto dopo aver escluso André Onana dalla spedizione dei Mondiali, che è in Camerun è diventato un caso popolare tanto che anche il parlamento camerunese vuole vederci chiaro. Secondo quanto circolano nelle ultime ore, infatti, Onana avrebbe contestato lo stato di forma di Nicolas Nkoulou al c.t. Rigobert Song e la conversazione sarebbe stata poi riferita in maniera non completamente veritiera dal portavoce della FeCaFoot, Ernest Obama, al presidente della Federazione, Samuel Eto’o, provocando l'esclusione del giocatore, accusato di aver criticato anche le scelte dell'allenatore.