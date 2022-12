Charles Leclerc, "con Charlotte è finita": quel sospetto dietro la rottura

07 dicembre 2022 a

a

a

Charles Leclerc è di nuovo single. Il monegasco ha chiuso una relazione di tre anni con la bella Charlotte Siné, la 21enne figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del ‘Société des Bains de Mer’: la più antica società del Principato che gestisce tutto il settore dell'intrattenimento tra cui hotel, casinò, spa e club sportivi. Il numero 16 della Ferrari lo ha comunicato con una storia su Instagram, mettendo la parola ‘fine' a una relazione pubblica e nota a tanti: i due erano sempre soliti farsi vedere in pubblico, arrivando insieme nel paddock di F1 e divertendosi con gli amici fuori dalle gare, facendolo in locali, ristoranti o party esclusivi del Principato.

Leclerc su Instagram: “Charlotte resta una persona fantastica”

“Ciao a tutti, io e Charlotte abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e di rimanere buoni amici”. Esordisce così Leclerc nella sua storia Instagram, pubblica all’ora di pranzo. “Abbiamo condiviso molti momenti fantastici insieme e sarà sempre una persona speciale per me — aggiunge il monegasco — Lei è magnifica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in tempi come questi. Grazie”.

Charlotte: “Tre anni carichi di memorie”

Un annuncio a sorpresa quello di Charles, che la scorsa estate era stato insieme a Charlotte in vacanza in Sardegna, dove si erano mostrati allegri e innamorati come sempre. Stesso discorso nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, dove Charlotte era presente al suo fianco per sostenerlo. Quindi la rottura degli ultimi tempi tra il pilota e la studentessa di architettura, con la passione per i viaggi e le collaborazioni nel mondo della moda insieme a molti brand. “Ciao, Charles e io abbiamo deciso di rompere il nostro fidanzamento e di rimanere buoni amici — ha scritto lei, sempre in una storia su Instagram — Sono stati tre anni buonissimi insieme, carichi di memorie. È una persona fantastica e auguro a lui il meglio. Per favore rispettate la nostra decisione”. Che fra i due ci sia una terza persona?

Ascolta "Jarno Trulli, il perseguitato" su Spreaker.