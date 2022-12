Marocco, caroselli a Verona? "Roba brutale": chi è stato arrestato

07 dicembre 2022 a

La vittoria del Marocco contro la Spagna è stato un fatto epocale dal punto di vista calcistico. Le parate di Bounou e il cucchiaio di Hakimi hanno permesso al Marocco di imporsi ai calci di rigore e di conquistare l’accesso ai quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022. Non sorprende che per la gioia le comunità marocchine presenti in Italia si siano riversate in strada a festeggiare: rientra nell’ordine delle cose, anche se ci sono stati alcuni episodi di poca civiltà.

Come ad esempio in piazza Gae Aulenti a Milano, dove alcuni tifosi hanno preso a calci i divanetti posizionati nei pressi del maxi-schermo e lasciato la zona in cattive condizioni, come denunciato anche dal ministro Matteo Salvini. Un fatto ancora più grave si è però verificato a Verona, stavolta con i tifosi del Marocco vittime dei soliti idioti e violenti che ancora appestano la città e ne distruggono la reputazione in Italia e nel mondo. Aggressioni e agguati si sono verificati ai danni dei marocchini, che stavano festeggiando con caroselli di auto la qualificazione ai quarti.

Diverse persone, vestite di nero e col volto coperto, si sono rese protagoniste di gesti d’odio vergognosi: vere e proprie aggressioni feroci, con tanto di uso di catene, manganelli e cinture per colpire le auto e le persone a bordo che transitavano in corso Porta Nuova. Una donna è rimasta ferita dalle schegge di un finestrino infranto. Le forze dell’ordine hanno fermato una dozzina di persone.