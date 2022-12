Leo Messi, gestaccio del figlio in tribuna: la madre sconvolta

08 dicembre 2022 a

In Qatar, almeno fino ad ora, Leo Messi non sta deludendo. Anzi, sta trascinando la sua Argentina, ora qualificata ai quarti di finale. Per la Pulce, uno dei calciatori più forti mai visti su questo pianeta, è l'ultima occasione per vincere quel mondiale con l'Albiceleste che lo consacrerebbe in modo definitivo, eterno, per quanto si meriterebbe a prescindere tale consacrazione. Ma per Messi, così come per tutti gli argentini, il mondiale è un'ossessione. Insomma, staremo a vedere.

In Qatar, il giocatore del Psg è seguito da tutta la sua famiglia, dal "clan Messi": la moglie Antonela Roccuzzo in primis, dunque i figli, i parenti e gli amici di sempre. Un "palchetto" in tribuna a cui Leo Messi si rivolge dopo ogni gol, esultando e dedicando loro la rete.

Insomma, le telecamere spesso indugiano sul "clan Messi" in tribuna. E queste stesse telecamere hanno colto un gesto non particolarmente ortodosso del secondo figlio di Leo e Antonela, Mateo. Era in tribuna insieme al fratello maggiore Thiago e al piccolo Circo. Mateo spesso era in piedi, per poi esplodere di gioia alla rete del padre.

Peccato che proprio in corrispondenza del gol, Mateo Messi si sia speso nel gesto poco ortodosso. Infatti nell'esultanza si è tolto una gomma da masticare dalla bocca, per poi lanciarla verso il basso, dove si trovavano altri tifosi argentini. Mamma Antonela non ha gradito affatto e ha subito sgridato il figlio. Insomma, Mateo non ripeterà il brutto gesto.