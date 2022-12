Qatar 2022, Palmeri palpato in diretta: "Me lo ha appena toccato"

08 dicembre 2022 a

a

a

Tancredi Palmeri è l’inviato in Qatar per Sportitalia. Durante un suo collegamento da Doha, una tifosa è passata alle sue spalle e per la sorpresa di tutti gli ha palpato il sedere. Un gesto goliardico che il giornalista ha trasformato in un simpatico siparietto: ha infatti invitato la ragazza ad avvicinarsi e poi ha fatto lo stesso con una sua amica, facendo una rapida “intervista” a entrambe.

Le "Accademie del Re": svelato il segreto del Marocco, cosa c'è dietro al successo

La “palpatrice” è neozelandese, mentre l’amica proviene dal Regno Unito. La dinamica è stata curiosa, con la ragazza che è passata rapidamente alle spalle di Palmeri e quest’ultimo che ha fatto una faccia stranita per poi fermarsi ed esclamare: “Mi ha appena toccato il c***”. La ragazza allora è scoppiata a ridere e gli ha chiesto con chi stesse parlando, scoprendo poi che era in collegamento diretto con la televisione italiana. Palmeri non ha dato troppo peso all’accaduto, ci ha scherzato su e poi ha salutato le due donne, tra l’altro pure attraenti.

In studio si è poi riflettuto come in passato siano accaduti episodi spregevoli in cui giornaliste sono state molestate: “In passato è successo un atto da condannare - ha ricordato Michele Criscitiello - quando c'era una giornalista bravissima, che mentre faceva il collegamento, un tifoso un po' volgarotto ha messo la manina. Questa volta è successo al contrario, è una notizia secondo me”.