Ferrari, ufficiale Vasseur: il "tridente del giudizio" che ribalta Maranello

Frederic Vasseur è ufficialmente il nuovo team principal e general manager della Ferrari. È finalmente arrivato l’annuncio di ciò che era noto ormai da settimane: già in estate erano cominciati i contatti con il francese, che ha lasciato l’Alfa Romeo-Sauber per prendere il posto di Mattia Binotto. Un cambio al vertice che non inciderà particolarmente sulla macchina del prossimo Mondiale, che è praticamente già pronta, ma che punta ad avere benefici nel tempo.

“Vasseur - si legge nell’annuncio ufficiale della scuderia di Maranello - ha un’esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell’ultimo decennio in Formula 1. Durante questo periodo, è stato ampiamente riconosciuto anche il suo successo nel promuovere piloti di talento, conquistando la serie GP2 sia nel 2005 (Nico Rosberg) che nel 2006 (Lewis Hamilton). Vasseur ha recentemente ricoperto la carica di CEO e Team Principal della Sauber Motorsport (attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. In precedenza, nel 2016, è stato Team Principal della Renault F1 Team”.

Stando a quanto riportato da FormulaPassion.it, in casa Ferrari si potrebbe prospettare la formazione di un “tridente del giudizio”, con Vasseur in qualità di team principal, con l’amministratore delegato Benedetto Vigna maggiormente coinvolto e con Simone Resta che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico. Non resta che vedere se e come cambierà la Ferrari nel medio-lungo termine.