Silvio Berlusconi: "Un pullman di tr***", battutaccia davanti a Marta Fascina

Forse davvero il Monza in Serie A ha ridato nuovo vigore umano (e politico) a Silvio Berlusconi. O più semplicemente, certe cose non cambiano mai e il gusto del Cav per lo show non passerà mai. E così è diventato virale nel giro di pochi minuti il video del leader di Forza Italia in mezzo ai calciatori del club brianzolo, neopromosso, per gli auguri di Natale. Insieme a lui, la compagna Marta Fascina. Oltre alle parole di rito, il presidente pare aver voluto stimolare i suoi ragazzi in maniera un po' più piccante.

"Abbiamo trovato un allenatore bravo, gentile (Raffaele Palladino, che ha sostituito l'esonerato Giovanni Stroppa, ndr), capace di stimolare i nostri ragazzi - ha spiegato Berlusconi alla cena di natale all'U-Power Stadium di Monza, con sponsor e prima squadra -. Anche io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***". Boom.





L'esordio del suo discorso motivazionale, per così dire, era stato decisamente più sobrio e di maniera: "Una serata speciale con il mio AC Monza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per scambiarci gli auguri di Natale. Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo".

"Il Monza a 110 anni dalla sua fondazione è riuscito per la prima volta a entrare in serie A e siamo sicuri di offrire ai nostri sostenitori e ai nostri spettatori un gioco molto speciale. Il signor Galliani è molto ambizioso e ha cominciato a mettermi nella testa che dobbiamo vincere il campionato - ha detto ancora l'ex premier, tra il serio e il faceto -. Abbiamo un gruppo forte, un ottimo allenatore e obiettivi ambiziosi. Sono contento di partecipare alla cena per gli auguri di Natale con gli sponsor".