Messi "veggente"? Quel gol con la Croazia... ora è tutto chiaro

Il gol del 3-0 dell’Argentina sulla Croazia, durante le semifinali in Qatar, era studiato. Un video inedito condiviso sui social dal giornalista argentino, Juan Arango, infatti, rivela come, anche quando sembri che cammini e sia fermo, il fuoriclasse sudamericano sia invece nel pieno del gioco, sappia indirizzare la manovra, suggerire ai compagni la cosa giusta da fare. "Il Kun Aguero – afferma il reporter – ha spiegato su Arg Tv come Messi abbia ordinato ai compagni di squadra di muoversi". Gli sono bastati un cenno con il braccio e uno sguardo d'intesa perché capissero la posizione da assumere e quale fosse il modo migliore per muoversi in modo che lui potesse ricevere palla. "Il passaggio corto ai suoi piedi è il segreto".

Fondamentale è la collaborazione di Julian Alvarez che va a sistemarsi laddove Messi gli ha indicato. L'ex Barça si piazza nei pressi della linea laterale, mentre l'attaccante si avvicina un po' di più a lui facendo da blocco rispetto a un altro calciatore della Croazia e agendo da sponda. E il povero Gvardiol è caduto in una trappola, seppur non lo sappia. Lì, sulla corsia di destra della Seleccion, si consuma poi un piccolo miracolo: Messi riceve palla, l'aggancia al piede, lo porta a spasso e lo sfianca, poi gli dà il colpo di grazia con un dribbling che è al tempo stesso acrobazia atletica e prodezza tecnica. Alvarez, che a seguito l'azione, è in mezzo all'area e aspetta che la sfera gli arrivi sui piedi. Basta spingere c'è scritto sopra. Insomma, era tutto scritto.