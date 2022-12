Francia-Marocco, quello che nessuno ha visto: "Smettila"

16 dicembre 2022 a

a

a

Il Marocco è definitivamente la squadra sorpresa del torneo in Qatar, uscendo (tra gli applausi) solo per mano della Francia, che ha chiuso per 2-0 l’ultima semifinale di mercoledì. Tra le sorprese della squadra di Regragui, c’è Sofyan Amrabat, che ha disputato il solito match di grande sostanza e volontà, ma ha dovuto fare i conti con una marcatura asfissiante che lo ha limitato un po’. Olivier Giroud lo ha seguito come un ombra finché è rimasto in campo, e a un certo punto il centrocampista marocchino gli ha chiesto di smettere di seguirlo a uomo.

"L'arma segreta dell'Argentina": clamoroso, chi si allena con la squadra | Guarda

Amrabat a Giroud: “Smettila!”. Ma era tutto studiato…

Dopo la gara, poi, il centrocampista della Fiorentina ha parlato di tale aspetto all'emittente olandese Nos: "Hanno lasciato spazio i nostri difensori centrali ma il loro attaccante, Olivier Giroud, mi seguiva ovunque a centrocampo — ha detto — Gli ho detto: ‘Smettila!' ma lui ha risposto che gli era stato ordinato di seguirmi per tutta la partita”. Alla fine, il mediano del Marocco è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi, ma l'attaccante francese non gli ha reso la vita facile. Alla fine del suo percorso nel Mondiale, i numeri parlano comunque chiaro per Amrabat: il mediano marocchino classe ’96 ha infatti recuperato il pallone in ben 51 occasioni, numero mai raggiunto da alcun giocatore africano dai Mondiali del 1966.

Leo Messi ha superato Maradona? La risposta arriva dal Qatar

Amrabat sull’eliminazione: “C’è amarezza”

Sull’eliminazione per mano della Francia, Amrabat dice ancora: "Ci sentiamo molto amareggiati per non aver potuto fare di più — ha proseguito — La Francia ci ha lasciato l'iniziativa fin dall'inizio. Purtroppo è stata dura per noi dopo aver subito un gol molto presto in maniera stupida e abbiamo dovuto giocare in base al loro piano, soprattutto con il ritmo che hanno in attacco. Se sei in vantaggio per 1-0 è più facile giocare a calcio. Forse possiamo guardarci indietro e vedere un torneo molto bello, ma ora è particolarmente difficile perché eravamo così vicini alla finale. Fa male. Cosa dovrei dire? C'è solo amarezza, non posso dire altro”.