Leo Messi inseguito da Salt Bae? "Baciami il c***": lo chef umiliato

Giuseppe Rossi ha espresso con parole colorite un concetto condiviso praticamente da quasi tutti i tifosi di calcio. Pepito si è scagliato contro Salt Bae, al quale la Fifa ha permesso di infrangere qualsiasi regola, partecipando non si sa a che titolo alla cerimonia di premiazione dell’Argentina e poi ai successivi festeggiamenti. Il famoso “salatore” di carne ha disturbato Messi e tanti altri calciatori ed è riuscito anche a prendere in mano la Coppa del Mondo.

“Puoi baciarmi il c*** - ha twittato un indignato Rossi - voleva tutte le attenzioni e toccare la coppa. Chi ca*** sei? I tuoi due minuti di celebrità sono finiti. Avanti il prossimo”. Un messaggio che è stato largamente condiviso: il comportamento dello chef Salt Bae è apparso fuori luogo, ma a far indignare davvero i tifosi è stato il fatto che gli sia stato concesso di essere in campo in quei momenti, una roba completamente senza senso.

Tra l’altro lo chef è stato tutt’altro che rispettoso del momento che stavano vivendo i calciatori argentini. In particolare si è messo a seguire Messi, che lo ha snobbato più volte: prima lo ha preso per un braccio, poi vedendo che il calciatore non gli dava retta ha continuato a inseguirlo, fino a quando non è riuscito ad avere il tanto ambito selfie con un Messi ormai esasperato.