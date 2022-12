Oliviero Toscani: "Gli sportivi tutti cretini. Sanno solo tatuarsi e..."

24 dicembre 2022 a

Il solito noto, Oliviero Toscani. Questa volta il suo disprezzo è tutto per gli sportivi. Infatti, commentando l'increscioso caso di Cherif Traoré, giocatore della Benetton Rugby Treviso a cui i compagni hanno regalato una banana marcia per Natale, ha detto quanto segue: "Quelli che hanno regalato la banana sono degli emeriti cretini, come tutti gli sportivi".

E ancora: "Mi dica una frase intelligente detta nella storia da uno sportivo al di fuori di Muhammad Ali? Non ragionano mai. Sono anche loro dei deficienti tatuati. L'unica cosa che sanno fare è mettersi l'inchiostro sulla pelle e andare dal parrucchiere. Nient'altro", ha concluso Toscani. Insomma, puro disprezzo, puro senso di superiorità malriposto.

Tant'è, al fotografo col vizio dell'odio, ha risposto Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Le frasi di Toscani qualificano lui piuttosto che screditare un settore che è da sempre un orgoglio per il Paese. L'increscioso episodio che ha coinvolto Cherfi Traorè è figlio di una barbarie culturale inaccettabile, da contrastare appellandosi proprio ai valori dello sport e isolando chi mette in atto azioni e atteggiamenti lontani dalla logica su cui si fondano".

E ancora: "È inaccettabile che la condanna di una circostanza deplorevole sia diventata motivo di attacco indiscriminato al nostro mondo. Non possiamo permettere che questo signore oltraggi con considerazioni volgari un movimento che per anni ha fotografato in molteplici espressioni. Non saranno certo i suoi insulti a compromettere l'immagine che le campionesse e i campioni che onorano lo sport e lo promuovono attraverso i loro successi e le loro storie di talento, sacrificio e rispetto", ha concluso Oliviero Toscani.