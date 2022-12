Leo Messi, la proposta indecente: "Un milione di dollari per..."

25 dicembre 2022 a

a

a

La più classica delle "proposte indecenti". A riceverla è Leo Messi: un parlamentare dell'Oman offre alla Pulce campione del mondo 1 milione di dollari per il discusso bisht indossato la scorsa domenica, poco prima e di alzare la Coppa del mondo. Insomma, 1 milione di dollari (come se Messi non ne avesse abbastanza) per accaparrarsi il discusso vestito islamico.

Nel dettaglio ad offrirli è Ahmed Al Barwani, 41 anni, il quale ha fatto la sua proposta con un post su Twitter, per poi aggiungere al giornale The National che sarebbe anche disposto a pagare più di un milione se Messi aprisse alla negoziazione.

Tutto vero: il video del gol di Messi da bimbo, una "profezia-Mondiale" | Guarda

"Dal Sultanato dell'Oman - ha scritto Al Barwani - mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di cavalleria e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht". L'intenzione è quella di esporre l'indumento per ricordare l'orgoglio provato da tutto il mondo arabo. Sempre Al Barwani ha raccontato a 'The National: "Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l'emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti", ha concluso il parlamentare, il quale con discreta evidenza ha un bel gruzzoletto da sprecare...