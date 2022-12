Dibu Martinez, altro "vaffa" ai francesi: cosa si fa tatuare (e soprattutto dove)

26 dicembre 2022 a

Si torna a parlare di uno degli assoluti protagonisti della finale dei mondiali più bella di sempre, quella tra Francia e Argentina di Qatar 2022: si torna a parlare di Emiliano "Dibu" Martinez, il portiere dell'Albiceleste, che ha disputato un mondiale superlativo e, soprattutto, una finalissima letteralmente spaziale. Non solo i rigori parati, ma anche e soprattutto quella parata pazzesca al 118esimo, sul finire del secondo supplementare. La parata con cui ha negato a Kolo Muani la gioia del gol che con assoluta probabilità avrebbe consegnato il titolo di campioni del mondo ai francesi.

Già, il punto è che ora Dibu Martinez ha deciso di tatuarsi la coppa del mondo. Una scelta assai comune tra i giocatori, un tattoo con cui celebrare il trionfo e renderlo eterno, almeno sulla propria pelle. Ma di particolare c'è il punto in cui Martinez ha deciso farsi tatuare il trofeo: nella parte interna del polpaccio.

E perché mai una posizione così peculiare? Presto detto: proprio con quella parte del corpo ha fermato il tiro di Kolo Muani al 118esimo di gioco. Una parata stratosferica, eccezionale, di un'importanza con pochissimi precedenti. E insomma, il portiere ha scelto di celebrare anche il suo polpaccio.

Chissà come la prenderanno i francesi, con i quali Martinez ha un conto aperto. In particolare hanno fatto molto rumore i cori lanciati da Martinez contro Kylian Mbappè in spogliatoio, dopo la vittoria, così come ha fatto scalpore il trofeo di miglior portiere del campionato proteso sulle parti intime per dileggiare i tifosi transalpini.