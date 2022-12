Francia, Mbappè umilia Martinez: "Non spreco energie", rissa-mondiale

29 dicembre 2022 a

Kylian Mbappè non le manda certo a dire e di fatto da gran signore ignora del tutto i festeggiamenti vergognosi di Martinez che ha esposto un bambolotto con il volto del campione francese sul pullman della festa albiceleste. "I festeggiamenti di Emiliano Martinez? Non è un mio problema. Non spreco energia per queste cose. La cosa più importante per me è dare il meglio di me stesso per il mio club", ha affermato l’attaccante del Psg.

Ma non finisce qui. Mbappè ha anche rivelato un retroscena sulla finalissima del Mondiale che ha visto trionfare l'Argentina ai calci di rigore dopo una grandissima rimonta dei transalpini, firmata proprio da Mbappè: "Dopo la finale ho parlato con Leo e gli ho fatto i complimenti.

È quello che ha cercato per tutta la vita e anch'io. E ora aspetto il ritorno di Leo, così continueremo a vincere insieme e a segnare più gol". Insomma parole di distensione dopo il durissimo duello nella finalissima del Mondiale che ha lasciato milioni di tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Ora il Psg si gode i suoi campioni e probabilmente adesso scatta l'assalto a quella Champions che a Parigi sognano ormai da troppi anni.