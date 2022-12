Max Allegri, nervosismo in casa Juve: "Eh buonanotte..."

31 dicembre 2022 a

Massimiliano Allegri è pronto per la ripartenza del campionato. Il tecnico della Juventus deve però fare i conti con una sfilza di infortunati, a cominciare da Pogba, Cuadrado e Vlahovic. Assenze che peseranno contro la Cremonese. Allegri teme qualche sgambetto e così fa sapere che la Cremonese è tra le prime in campionato per tiri e conclusioni nello specchio della porta. Il campionato si accende e Allegri sa bene che un passo falso del Napoli con l'Inter potrebbe riaprire tutti i giochi. Ma a chi gli chiede come arriverà la sua Juve al match decisivo con i partenopei, Allegri risponde infastidito: "Buonanotte… prima c'è l'Udinese.

Possiamo fare un passo alla volta. Intanto pensiamo alla Cremonese che per tiri, cross e conclusioni è una delle prime in campionato".Poi parla delle dimissioni di Agnelli e dei casi giudiziari che coinvolgono la società: "Lavoriamo come abbiamo sempre fatto – ha aggiunto Allegri -. Sono dispiaciuto per quello che è successo perché molto legato ad Agnelli. Il presidente ha fatto cose straordinarie negli anni, ma noi dobbiamo pensare a lavorare. C’è una società forte che sa quello che deve fare".

Insomma parole chiare quelle del tecnico bianconero che si prepara per una seconda parte di campionato mozzafiato.