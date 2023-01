Milan, il ruggito sul 2023: 3 punti pesanti a Salerno

04 gennaio 2023 a

Il 2023 del Milan inizia con una vittoria in casa della Salernitana, battuta 2-1 all’Arechi. Decisivi i gol di Leao e Tonali nel primo quarto d’ora del match, mentre nella ripresa serve a poco la rete di Bonazzoli. Grazie a questo successo la squadra di Pioli sale a 36 punti in classifica tornando subito a mettere pressione al Napoli capolista, a +5 ma impegnato stasera a San Siro contro l’Inter. Nulla da fare invece per la squadra di Nicola, costretta alla terza sconfitta di fila. L’approccio migliore è quello dei campani, ma i rossoneri ci mettono poco a scuotersi creando la prima palla gol al 6’ con Leao, che scappa a tu per tu con Ochoa lasciandosi però ipnotizzare dal neo acquisto granata.

Passano un manciata di minuti e il portoghese si rifà con gli interessi, sfruttando il lancio perfetto di Tonali per superare in uscita lo stesso portiere e depositare in rete l’1-0 milanista. Al quarto d’ora c’è spazio anche per il raddoppio proprio di Tonali, che riceve all’indietro da Brahim Diaz e lascia partire un diagonale destro imprendibile per Ochoa. La squadra di Pioli continua a fare incetta di palle gol e al 32’ è Giroud a sfiorare il tris, facendosi murare dal portiere messicano dopo un tacco intelligente di Leao in piena area.

Nella ripresa il copione della sfida non cambia più di tanto, Giroud fallisce un paio di potenziali occasioni poi al 58’ arriverebbe il tris di Brahim Diaz, annullato però per un fuorigioco sul tocco precedente di Tomori. All’82’ Ochoa tiene in vita la Salernitana con due interventi in pochi secondi su Giroud e De Ketelaere, sul ribaltamento di fronte ci pensa invece Bonazzoli a concedere le ultime speranze ai granata, mettendo dentro sul cross di Coulibaly. I campani ci credono ma non riescono più a creare interessanti occasioni, mentre dall’altra parte ancora un super Ochoa nega il primo gol italiano a De Keteleare prima del triplice fischio.