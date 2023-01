Inter, "classifica falsata": l'errore imperdonabile dell'arbitro

Fabrizio Biasin 09 gennaio 2023 a

Ci sono due piani di ragionamento per parlare del momento dell'Inter. Il primo riguarda il campo: i nerazzurri prendono troppi gol (ovvietà), si distraggono imperdonabilmente quando la partita è meno "di cartello" (ovvietà), stanno aspettando con ansia crescente che il pessimo Lukaku di Monza torni a dare segnali (ovvietà), pagano in maniera devastante la zavorra accumulata in un inizio di stagione inaccettabile (ovvietà), a centrocampo non possono fare meno dei loro titolari (ovvietà) e, insomma, sono tutto tranne che una squadra perfetta. E tutte queste cose vanno dette ad alta voce e pesano nel giudizio di questo girone d'andata non sufficiente.

Inter, pari e polemiche: Caldirola fa gioire il Monza, nerazzurri furiosi

Poi c'è l'altra faccenda. L'errore dell'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata è grave, gravissimo(ovvietà) esposta totalmente il giudizio su Inzaghi e i suoi ragazzi. Se Juan non avesse scritto "scuola" con la "Q" (di questo si tratta), oggi parleremmo della bella Inter a misura di Simone che, sì, prende troppi gol ma funziona che è un piacere e bla bla bla. E invece no, Sacchi l'ha fatta grossa e si iscrive al club dei Serra (Milan-Spezia) e dei Marcenaro (Juve-Salernitana), ovvero dei fischietti che con topiche oggettive sbilanciano opinioni e, soprattutto, classifiche. «Succede», direte, ed è vero, ma il var esiste da un lustro e il var è il "tranquillante" che dovrebbe far pensare agli arbitri «ok, attendo in serenità». E invece no, non attendono, e trasformano certi sfondoni in bocconi indigeribili.