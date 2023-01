Argentina, la Fifa apre un'indagine: cosa è successo dopo la finale

13 gennaio 2023 a

La Disciplinare della Fifa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’Argentina per quanto successo dopo la finale mondiale vinta ai rigori sulla Francia. La Seleccion è stata deferita per "comportamento offensivo e violazione dei principi del fair-play e condotta impropria di giocatori e dirigenti". Restando al Mondiale in Qatar, multa di 20 mila franchi svizzeri e un turno alle curve dietro le porte per l’Ecuador a causa dei cori discriminatori intonati dai tifosi durante la gara inaugurale col Qatar.

Un match a porte chiuse con la condizionale e 100 mila franchi svizzeri di ammenda invece al Messico (cori discriminatori dei tifosi durante le partite contro Polonia e Arabia Saudita) mentre la Serbia è stata punita con 50 mila franchi di multa e la chiusura al 25% dello stadio in occasione della prossima gara per il comportamento dei propri sostenitori durante la sfida con la Svizzera. Aperto, infine, un procedimento contro la Croazia per i possibili cori discriminatori dei tifosi in occasione della partita col Marocco.

Insomma la finale con la Francia non è ancora finita e l'Argentina rischia una pesantissima sanzione. In effetti i festeggiamenti subito dopo il fischio finale dell'arbitro sono stati un po' sopra le righe...