Juve, fuga di notizie dalla Procura: "Altra pesantissima penalizzazione"

25 gennaio 2023 a

a

a

La Juventus riceverà almeno altri 15 punti di penalizzazione dalla Procura Federale per il caso della manovra stipendi. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il procuratore capo Chinè è pronto ad accusare il club bianconero di illecito amministrativo e di aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali. Nel caso della manovra stipendi non arriverà soltanto una penalizzazione, ma anche una sanzione pecuniaria importante, da una a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto.

Metà squadra squalificata, la Juve resta senza giocatori: scenari estremi

Il processo si svolgerà a fine marzo, con Chinè che sarebbe pronto a tirare in ballo non solo l’articolo 31 che riguarda l’illecito amministrativo, ma anche l’aggravante dell’articolo 14 comma 1 lettera C, accusando la Juve di aver “indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o ad arrecare danni all’organizzazione federale”. Va inoltre sottolineato che tutti i giocatori coinvolti - ovvero quelli che hanno firmato delle lettere a margine delle scritture private - rischiano almeno un mese di squalifica.

"Parlo perché devo ma...": Pioli nervosissimo, cosa è successo

Tornando invece sulla sentenza riguardante le plusvalenze, il Corriere dello Sport scrive che la motivazione principale dei 15 punti di penalizzazione è da ricercare nel mancato rispetto dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva: “violazione della lealtà, della correttezza e della probità”. Più che la certezza di una iper-valutazione dei calciatori – non era dimostrabile, come hanno confermato i due precedenti giudizi – la corte è convinta di aver trovato le prove di un “modus operandi”, coordinato dai “dirigenti apicali”, volto ad alterare le operazioni di mercato.