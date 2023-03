Roma, un gol di Mancini piega la Juve: giallorossi in zona Champions

05 marzo 2023 a

a

a

Stavolta il corto muso lo subisce Allegri: la Roma supera la Juventus 1-0 all'Olimpico, decide Mancini che rimedia anche un rosso ai danni di Kean appena entrato dopo un intervento inspiegabile del bianconero a gioco fermo. Roma al quarto posto sopra il Milan a pari punteggio e ritrova la zona Champions.

L'iniziativa parte in mano alla Juventus e al 4' è lahovic a rendersi pericoloso con una deviazione di sinistro verso la porta ma Rui Patricio non ha difficoltà a parare. Ci prova Dybala al 16' saltando un paio di difensori e concludendo dal limite, respinta di Rabiot. La Roma prende velocità dopo qualche incertezza e al 18' Spinazzola va alla conclusione, anche lui respinto dalla dfifesa juventina. Al 23' Di Maria imposta l'azione che trova Vlahovic e la difesa giallorossa vanifica l'attacco, con Rui Patricio che s'impossessa della palla. Il gol dei padroni di casa viene sfiorato al 26' sempre con Dybala, che tira una fucilata di sinistra da fuori area che costringe Szczesny a spiccare il volo verso destra per respingere. Al 40' Juve pericolosa con Locatelli con un diretto che trova Rui Patricio in traiettoria. Quasi gol di testa di Rabiot al 43', salvato dal piede destro di Rui Patricio che manda sul palo e la palla schizza in alto, fuori rete. Un minuto di recupero.

Spezia-Verona, un punto a testa che non serve a nessuno

Nel secondo tempo cambio nella difesa Juventus, fuori Alex Sandro e dentro Bonucci. Cambio che non sembra migliorare la protezione della porta visto che la Roma va in vantaggio nell'ottavo minuto della ripresa con un gran tiro di Mancini da fuori area servito da Cristante, imprendibile per Szczesny. Cuadrado prova a riequilibrare al 59' su punizione ma il tiro prende il palo, il secondo per gli ospiti. La Roma cambia Zalewski per Karsdorp al 63'. Nel frattempo entra Chiesa al posto di Fagioli. E' Di Maria a tentare il pareggio ancora su punizione al 64' ma Rui Patricio non ha problemi a respingere.

Milan e Inter, il legame spezzato: cosa c'è dietro la crisi delle milanesi

Al 73 Mourinho manda in campo Bove e Abraham, fuori Wijnaldum e Dybala. Al 75' Smalling tira forte di testa a destra, Szczesny in volo salva. Brutto fallo a freddo di Kostic su Ibanez, giallo allo juventino e Allegri lo fa uscire insieme a Locatelli, entrano Paredes e Pogba. Di Maria al 78' tenta un sinistro dalla distanza, palla velocissima ma Rui Patricio manda in angolo. Riecco Di Maria su punizione all'82, nella mischia sottoporta i bianconeri guadagnano un altro angolo e Mancini rischia l'autogol. Mourinho fa entrare Belotti per Pellegrini all'85', cambia l'assetto avanti della Roma. Lato Juve fuori Cuadrado e dentro Kean: ci resta qualche secondo per un inspiegabile calcione a freddo a Mancini, rosso immediato e Juventus in svantaggio e in 10. Sette i minuti di recupero per i tanti episodi che hanno frammentato il match ma i giochi sono ormai fatti, anche dopo un tiro pericolosissimo che Rui Patricio para abilmente.