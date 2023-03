Roma, la rissa che nessuno ha notato: viene giù lo spogliatoio

10 marzo 2023 a

Un 2-0 convincente alla Real Sociedad, che lancia la Roma verso i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono riusciti ad avere la meglio sui baschi grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla, che una volta per tempo hanno fatto gioire l'Olimpico e ora permetteranno a José Mourinho di preparare la sfida di ritorno con due risultati su tre a disposizione per poter andare avanti. Anche se non è passato inosservato l’episodio che ha coinvolto Nemanja Matic e Bryan Cristante, la coppia centrale di centrocampo di cui lo Special One non si priva praticamente mai. A metà del secondo tempo, infatti, la Roma ha perso un pallone in mezzo al campo, Matic si è arrabbiato con Cristante e i due si sono ritrovati a discutere faccia a faccia in mezzo al campo.

A mettere la situazione a posto, per fortuna, è intervenuto Wijanldum, che ha diviso i due centrocampisti. Tutto è durato pochissimi secondi, ma la situazione è stata immortalata dai fotografi e ha suscitato un bel dibattito dopo il 90′. La concentrazione era massima per i giocatori della Roma, che hanno disputato una grande prova e sono riusciti a mettere un piccolo vantaggio in vista del return match di San Sebastian, e anche da questi particolari si nota come tutti vogliono evitare errori.

Mourinho: “Discussione? Di queste esperienze ne abbiamo bisogno, la squadra è unita”

Della discussione, ha parlato anche José Mourinho nel post-gara: "Nella Roma c'è solo un leader, i giocatori sono tutti uguali, ma mettono in campo esperienze di vita e di carriera e questo è fantastico, ne abbiamo bisogno — le parole del portoghese — Qui non abbiamo questo tipo di problema, siamo democratici e con un solo leader. È bello che in campo ci sia questa empatia, gente che non comunica, che non si scambia emozioni o punti di vista poi succede che alla fine ognuno vada per sé. La nostra squadra nel bene e nel male è sempre stata unita".