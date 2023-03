Lukaku, la foto virale che rivela tutto: "Lautaro? Perché"

11 marzo 2023 a

Spezia-Inter ha riaperto la crisi dei nerazzurri. Ha anche aperto ferite all'interno dello spogliatoio. I nerazzurri devono fare i conti con le liti in campo tra prime donne come Lautaro e Lukaku. I nerazzurri hanno avuto l'occasione di passare in vantaggio e mettere il fiato sul collo dello Spezia. Ma qualcosa, nel momento esatto in cui è stato fischiato il rigore a favore dell'Inter, è andato nel verso storto. Il motivo?

Una incomprensione tra lo stesso Lautaro Martinez e Lukaku per la scelta del rigorista. Come sappiamo il rigorista dell'Inter, il primo rigorista, è proprio Lukaku. Ha un ottimo score dal dischetto. Ma questa volta Lautaro ha voluto presentarsi sul dischetto ribaltando le gerarchie dell'Inter. Dalla panchina nessun cenno, ma Lukaku in campo ha urlato: "Ma perché?!". Una domanda pesantissima che apre nuove crepe sul fronte d'attacco dell'Inter. I nerazzurri sono attesi da una sfida importantissima con il Porto che vale una stagione. Insomma i nerazzurri hanno bisogno di riprendersi subito il campo per tornare a vincere contro i lusitani. Da lì passa il futuro di Inzaghi. E non solo il suo...