Lautaro Martinez, "forte e in mezzo": la frase che scatena la rabbia interista

Lautaro Martinez non sta attraversando un periodo facile. L'errore dal dischetto con lo Spezia pesa e si fa sentire anche all'interno dello spogliatoio dell'Inter. La lite con Lukaku per il rigore a Spezia ha riaperto qualche crepa nello spogliatoio. Ma i nerazzurri devono ritrovare unità e concentrazione in vista degli ottavi di finale con il Porto che potrebbero valere una stagione. Ma tra i tifosi serpeggia la rabbia per quell'errore dal dischetto di Lautaro che ha totalmente cambiato il match dell'anticipo del venerdì.

E così in queste ore sta tornando virale, come ricorda Fanpage, il racconto di Lautaro sulla lista dei rigoristi per la finalissima dei mondiali in Qatar: o e il mister abbiamo parlato, lui ha iniziato a fare nomi dei rigoristi e io ovviamente gli ho detto che volevo esserci. Sono un attaccante e lo faccio per il mio club, e anche per la nazionale quando Messi non era in campo. È successo ad esempio in Coppa America. Alla fine, è stato compilato l'ordine ed ero il quinto. Ho chiesto a Gonzalo Montiel di calciare il tiro rigore decisivo, ma non è stato possibile farlo". Ed è qui che arrivano le parole che scatenano la rabbia dei tifosi nerazzurri, Lautaro sa come tirare un rigore in modo infallibile: "Avessi tirato, l'avrei calciato forte e in mezzo, come faceva mio padre, perché non avrei rischiato nulla". A La Spezia non è andata così.