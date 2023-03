Juve, la seconda carta segreta? Dramma bianconero: voci dalla procura

14 marzo 2023 a

La Juventus adesso potrebbe ritrovarsi nuovamente sotto una doccia gelata. Infatti proprio in queste ore la Figc ha assecondato subito le richieste arrivate ieri sera dai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini. I due sono stati deferiti nel processo sportivo contro la Juve che ha portato, come è noto, alla penalizzazione di 15 punti in classifica. La richiesta che è stata accettata dalla Federazione riguarda la consegna della cosiddetta "seconda carta Covisoc" del 31 marzo 2021.





Cos'è? Stiamo parlando della comunicazione dal parte del presidente della Covisoc, Poalo Boccardelli, al procuratore federale Giuseppe Chinè che precedeva quella che aveva portato al ricorso al Tar e che secondo i legali bianconeri avrebbe potuto anticipare i tempi procedurali con il rischio di far cadere l'intero iter processuale con l'annullamento della penalizzazione. Ebbene, anche in questa circostanza, come riporta la Gazzetta, si tratta di un buco nell'acqua: la Juventus in questo secondo documento, come anche nel primo, non viene mai citata. Ci si limita a parlare di "situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio" in vista di "potenziali iniziative istituzionali". Non sembra dunque esserci dunque l'elemento centrale che la Juve sta cercando per ribaltare tutto. I tifosi restano ancora col fiato sospeso per capire cosa accadrà davvero da qui a fine stagione in classifica.