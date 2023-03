Haaland, 5 gol da leggenda: il City travolge il Lipsia

14 marzo 2023 a

Un extraterrestre in Europa: è Erling Haaland, il centravanti norvegese del Manchester City che segna 5 gol in un'ora al povero Lipsia e manda il suo Manchester City ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata in terra tedesca, All'Etihad Stadium c'è gloria anche per Gundogan e De Bruyne, entrambi a segno. Ma la copertina, inevitabilmente, è per cyborg venuto dal Nord.



La squadra di Pep Guardiola fa la partita sin dalle prime battute, trovando l'episodio per sbloccare il risultato a ridosso del 20', quando un tocco di mano in area di Henrichs induce il Var a richiamare l'arbitro per assegnare un calcio di rigore. Dal dischetto il bomber norvegese non sbaglia, ripetendosi giusto un paio di minuti piu' tardi con un tap-in di testa dopo una traversa colpita da De Bruyne. Nel recupero del primo tempo Haaland realizza anche il tris personale, chiudendo di fatto il discorso con 45 minuti di anticipo. Nella ripresa pero' i citizens non si fermano e nel giro di una dozzina di minuti dilagano con Gundogan e ancora con altri due centri di un inarrestabile Haaland, che incrementano il risultato sul 6-0. Nel finale partecipa alla festa inglese anche De Bruyne, che realizza la rete del definitivo 7-0.