Porto-Inter, Bergomi fuori controllo: com'è ridotto a fine partita

Le parole di Beppe Bergomi durante la telecronaca di Porto-Inter hanno scatenato più di una polemica. Nei minuti finali di partita, infatti, l’ex bandiera nerazzurra si è lasciata andare con più trasporto del solito perché la squadra di Simone Inzaghi stava soffrendo ed è stato lui stesso ad ammetterlo in collegamento da Oporto con lo studio di Sky Sport: ”Uno pensa che più va avanti con l'età e meglio gestisce le emozioni, ma oggi ho capito che non è così”, ha detto commosso. Per poi aggiungere: “Si è visto il senso d'appartenenza del gruppo, di una squadra che fuori casa aveva sempre preso gol e oggi invece ha tirato fuori la prestazione — aggiunge l’ex difensore — Di sofferenza, ma veramente bravi…".

Sui social reazioni contrastanti

Sempre nel post-partita lo Zio si è espresso così: "Per la telecronaca gli ultimi minuti sono stati una gran sofferenza — aggiunge Bergomi — Quando le partite si allungano così devi saper resistere nei momenti cruciali: le parate di Onana, i salvataggi di Dumfries e Darmian sono le situazioni che mi hanno maggiormente esaltato. Per inseguire i sogni devi fare tanta fatica e oggi l'Inter l'ha fatto, riuscendoci”. Sui social, subito, si è aperto un dibattito ma è evidente la differenza dei toni tra chi giudica il commento di Bergomi. Da una parte i tifosi interisti, entusiasti per i toni dello Zio che spesso aveva anche criticato i nerazzurri in questa stagione. Dall'altra tutti gli altri, che hanno trovato eccessivo il modo di raccontare la fase finale del match da parte del commentatore di Sky con urla e un eccessivo pathos per i nerazzurri.



