Inter, Marotta cancella Lukaku in tv: "A fine stagione, addio"

L'Inter non fa in tempo a godersi l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni che di fatto arriva una doccia gelata. La prestazione die nerazzurri a Oporto ha regalato un traguardo storico alla società nerazzurra. Ma l'Inter del futuro a quanto pare è condannata a cambiare volto. Se le voci di un cambio in panchina si sono fermate dopo l'approdo tra le migliori 8 d'Europa, adesso è la rosa che torna nel mirino delle voci di mercato. E il motivo è presto detto. Davanti l'Inter ha un prblema da risolvere: Romelu Lukaku. L'attaccante nerazzurro infatti è tornato a Milano in prestito dal Chelsea e le sue prestazioni sono state un po' altalenanti, ma in fase realizzativa si è fatto trovare pronto.

Di certo non siamo davanti alla stagione imperiale che ha portato avanti nell'anno dello scudetto vinto da Antonio Conte, ma di certo il suo apporto nel reparto avanzato insieme a Lautaro è stato determinante per portare l'Inter al secondo posto in classifica, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions. Le strade tra Lukaku e l'Inter però si potrebbero separare già a fine stagione con il ritorno a Londra.

A rivelarlo è Beppe Marotta: "Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno indipendentemente da quello che è il suo andamento, Lukaku torna al Chelsea". E ancora: "Devo sottolineare come questa sia una stagione molto anomala, i problemi nostri sono quelli di altre squadre e mi riferisco all’anomala disputa dei Mondiali: Lukaku è un esempio, anche Brozovic non è il solito. Entrambi sono stati alle prese con infortuni e non si sono ancora ripresi bene. Lukaku non ritrova la forma agonistica che ne fanno la sua forza principale, da questo punto di vista non è al top e non è il Lukaku visto nelle annate precedenti".