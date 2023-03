Ferrari, drammatico sfogo di Vasseur: "Non raccontiamoci str***"

20 marzo 2023 a

Le due settimane che separano la Ferrari dal GP dell’Australia saranno particolarmente calde. L’inizio di stagione è stato quasi il peggiore possibile, soprattutto per Charles Leclerc, che non si sa fino a quando riuscirà a mandar giù un boccone amaro dietro l’altro: dopo lo “zero” fatto registrare nella prima gara, non è andata tanto meglio nella seconda, compromessa dalle dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza e conclusa soltanto in settima posizione.

Sono bastate un paio di settimane in pista per far comprendere a Frederic Vasseur di essersi infilato in una situazione particolarmente scomoda. “L’unica cosa da fare è spingere come matti - sono le dichiarazioni del team principal riportare dal Corriere della Sera - restare calmi e capire che cosa stiamo sbagliando. Non è immaginabile una macchina capace di puntare alla prima fila in qualifica che poi in gara non va da nessuna parte”. Parlando con i suoi ingegneri, Vasseur si è anche fatto scappare una parola di troppo: “Non raccontiamoci stron***”.

Poi ha corretto il tiro: “Dobbiamo cambiare, dobbiamo capire dove sbagliamo. Basta parole, è tempo di spingere. Perché il mio lavoro è questo, è inutile farsi prendere dalla paura adesso. Non possiamo cambiare la mappatura dalle qualifiche alla gara. Si tratta di altro, non riusciamo a estrarre il potenziale della macchina se non in alcune occasioni. È difficile portare le gomme nella giusta temperatura”.