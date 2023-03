Bayern Monaco-choc, "Nagelsmann licenziato": cosa c'è dietro

24 marzo 2023 a

La clamorosa indiscrezione dalla Germania è arrivata nella serata di giovedì, mentre l’Italia era impegnata in campo contro l’Inghilterra. Il Bayer Monaco ha deciso di esonerare l'allenatore Julian Nagelsmann e di affidare la panchina a Thomas Tuchel. Lo riportano tra gli altri, nelle edizioni on line, la 'Bild' e 'Kicker', riferendo che l'avvicendamento è stato improvviso ma sarebbe già alle fasi conclusive, in attesa della firma del tecnico che nel 2021 ha vinto la Champions League alla guida del Chelsea. Il 35enne, che ha portato i bavaresi ai quarti di finale della Champions eliminando il Paris Saint Germain (ai quarti ci sarà la doppia sfida contro il Manchester City), avrebbe pagato a caro prezzo la sconfitta di domenica in casa del Bayer Leverkusen che ha permesso al Borussia Dortmund il sorpasso in vetta alla classifica di Bundesliga.

Giocatori spiazzati dalla decisione

Il 49enne tedesco Tuchel, dopo essere stato esonerato dal Chelsea, lo scorso settembre era tornato a vivere a Monaco di Baviera. Né la società né l'allenatore hanno però attualmente reagito alle indiscrezioni. Secondo Sport1, perfino i giocatori sarebbero spiazzati dalla notizia. Per il tecnico classe 1987, che a soli 28 anni è diventato allenatore capo in Bundesliga (sedendosi all'epoca sulla panchina dell'Hoffenheim), si tratta del primo licenziamento in carriera, alla ottava stagione e alla terza esperienza (ha guidato il Lipsia dal 2019 al 2021). Per strapparlo al club gestito dalla Red Bull il Bayern, meno di due ani fa, aveva pagato circa 25 milioni.