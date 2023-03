Italia, Mancini disperato: uno stopper nuovo centravanti?

27 marzo 2023 a

a

a

Da rivelazione della retroguardia leccese, a sorpresa in attacco nell’amichevole giocata domenica dal Lecce di Marco Baroni contro la formazione Primavera. Federico Baschirotto fa parlare sempre più spesso di sé. Non solo non passa indifferente per la mole di muscoli che ha in corpo, ma anche per le prestazioni di questo campionato. La prima squadra del Lecce, intanto, si è imposta per 6-0 in virtù delle reti di Gonzalez, Cassandro, Di Francesco e Strefezza, che ha firmato una tripletta. La vera sorpresa di giornata, in casa salentina, però, è stata la posizione in cui è stato impiegato Baschirotto nel corso della sgambata al Via del Mare: a causa di varie assenze causa nazionale l'allenatore dei pugliesi ha schierato il difensore centrale nel ruolo di prima punta.

Baschirotto, finora tre gol e 27 presenza in stagione

Una scelta che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Lecce e tutti i fan del calciatore classe 1996. Baschirotto è diventato un idolo per molti appassionati, che rivedono in lui il ‘classico' difensore della scuola italiana: la sua fisicità, il senso della posizione e il suo modo di marcare gli hanno regalato una ribalta sicuramente inaspettata anche per lui al primo anno di Serie A. Il suo bilancio stagionale finora è di 27 presenze condite da 3 reti in 2.438 minuti.

E sui social in molti lo vogliono nell’attacco della Nazionale

Nelle scorse ore,si è parlato molto sui social del nuovo ruolo per l'ex difensore di Ascoli e Viterbese: i tifosi sulle varie piattaforme hanno invocato il suo nome per la posizione di attaccante della Nazionale, vista la pochezza di gol arrivata dalla coppia Belotti e Immobile. Baschirotto è già stato preso in considerazione dal c.t. negli stage che si è tenuto dal 20 al 22 dicembre 2022, quando venne convocato per la prima volta, ma, chiaramente, come difensore. I tifosi e gli estimatori di Federico Baschirotto hanno sognato per un giorno, ma è impossibile pensare di rivederlo in questa posizione in partite ufficiali.