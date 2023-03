Mike Maignan, "addio Milan": soldi, panico rossonero

29 marzo 2023 a

Nonostante le difficoltà di Leao, il prossimo obiettivo di Maldini e Massara è quello di blindare Mike Maignan con il contratto in scadenza nel 2026. Un orizzonte che lascia sereni i dirigenti rossoneri che comunque, come fatto con Tomori e Theo Hernandez, hanno tutta l'intenzione di blindare il numero uno francese. Attualmente Maignan guadagna 2,8 milioni di euro e, secondo Tuttosport, col rinnovo potrebbe arrivare a 4,5/5 milioni netti. Il giocatore è arrivato a Milano per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro e nel caso in cui alcuni top club europei volessero bussare alla porta rossonera, dovrebbero portare una proposta superiore ai 60 milioni di euro, anche se Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsene.



L’infortunio, poi il ritorno in gran stile

Un infortunio lungo, quello al polpaccio patito in Nazionale pochi giorni dopo la sfida di San Siro tra Milan e Napoli. Poi però Maignan è tornato in porta contro l’Atalanta, nella vittoria per 2-0, ed è tornato a stupire con grandi parati. Per la gioia dei tifosi rossoneri, che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo gli svariati errori commessi in porta da Ciprian Tatarusanu, suo secondo al Milan. L’interessamento di molti top club per ‘Magic Mike’ sarà sicuramente schizzato di nuovo verso l’alto, dopo le due gare con la nazionale francese da parte del portiere. Rigore parato a Depay contro l’Olanda, parata tra le più belle mai viste contro l’Irlanda per blindare al 90′ un successo pesantissimo.



Si lavora ancora al rinnovo di Leao

Secondo Il Corriere della Sera, il francese si trova benissimo a Milano e avrebbe anche già fatto sapere ai dirigenti di voler restare, ma il club vorrebbe comunque adeguare il suo stipendio portandolo a 3 milioni più bonus (attualmente ne guadagna 2,8). Per farlo serviranno come detto i soldi della Champions, che saranno necessari anche per provare a convincere Leao a prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Anche Rafa si trova bene in rossonero e a Casa Milan si continua a respirare ottimismo, ma i problemi (i diversi attori della telenovela e la multa da pagare allo Sporting) sono noti e finora hanno impedito la fumata bianca.