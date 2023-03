Sofian Kiyine, terrificante schianto: colpisce la rotonda e l'auto decolla, il video

31 marzo 2023 a

Un volo tremendo in auto, a 200 orari, finito contro un muro della palestra. Il protagonista è un ex calciatore di Serie A, Sofian Kiyine, ex Salernitana e Venezia. Il belga dopo aver colpito una rotatoria a tutta velocità, ha perso il controllo della sua auto ed è finito nella struttura. Kiyine non sarebbe in pericolo di vita, ma nell'incidente avrebbe subito fratture multiple. Un incidente davvero terribile quello che ha visto come protagonista il centrocampista classe 1997, che ha urtato, presumibilmente, il bordo di una rotonda e andando a grande velocità ha perso il controllo della vettura ed è letteralmente decollato. L'auto di Kiyine è atterrata direttamente in una palestra.

Kiyine, diverse fratture: lungo stop per lui

Praticamente il bordo di quella rotatoria si è tramutato in un trampolino lanciando in aria la vettura che stava andando già a una velocità impressionante. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno soccorso il calciatore che è stato portato subito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita, ma da questo incidente sembra aver riportato diverse fratture. Tesserato anche per la Lazio, ma con i biancocelesti non è mai sceso in campo. Lo scorso settembre ha lasciato l'Italia ed ha firmato un contratto quadriennale con il Lovanio, storica squadra belga. In totale finora 20 partite e due gol con l'OH, che occupa attualmente l'11esima posizione in classifica, non ha chance europea ma non corre nemmeno rischi di retrocessione. Ora il calciatore dovrà fermarsi per un bel po'.