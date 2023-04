Sinner perde contro Medvedev: "Non stavo benissimo e..."

02 aprile 2023 a

a

a

Niente da fare per Jannick Sinner: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. L’altoatesino sconfitto nettamente (molto più di quanto non dica il risultato) 7-5 6-3 dal russo Daniil Medvedev. Si consola sapendo che da lunedì sarà il numero 9 del mondo. Dopo la strepitosa partita di oltre tre ore vinta in semifinale con Carlos Alcaraz, oggi l’azzurro è calato nettamente soprattutto dal punto di vista fisico. Il torneo Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo di 8.800.000 dollari viene vinto dal russo Daniil Medvedev in poco più di un’ora e mezza. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, Sinner ha ceduto di fronte al russo mostrando un calo fisico dal 5 pari del primo set. È il sesto ko per Sinner in altrettanti confronti con Medvedev.

"Qualcosa di micidiale": retroscena-Sinner, ecco cosa ha ribaltato la sua carriera

"Stamattina mi sono svegliato non al meglio. Non stavo benissimo, ma grazie per il sostegno che mi avete dato, vuol dire tanto. Oggi non ho giocato bene, ci riproverò il prossimo anno. Spero in futuro di vincere il titolo". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitt. "Complimenti Daniil, non solo per questo torneo ma per le ultime cinque finali. Hai giocato un tennis incredibile, tu e il tuo team state facendo un lavoro incredibile. Adesso inizia la stagione su terra, vediamo come te la caverai lì. Ti auguro il meglio. Io ringrazio tutti i componenti della mia squadra, ci vediamo l’anno prossimo", conclude Sinner.