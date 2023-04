Napoli-Milan, "troppo Rambo. Che ca***": così Maldini ha fatto impazzire Spalletti

03 aprile 2023 a

Un nuovo video sembra fare chiarezza sul diverbio avvenuto nel tunnel tra Luciano Spalletti e Paolo Maldini. Il Napoli era già sotto per 2-0 al Maradona contro il Milan e l’allenatore azzurro è stato ripreso mentre si lamentava di qualcosa, poco prima del rientro in campo delle squadre. Sebbene l’audio sia sporco, si percepisce il botta e risposta tra Spalletti e Maldini, con il primo che sembra dire al secondo “non ci si sbatte così, non ci si sbatte”.

Il direttore dell’area tecnica rossonera allora pronuncia una frase che inizialmente era stata interpretata nel seguente modo: “Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che ca*** vuoi”. In realtà le cose sembrano essere andate diversamente, come si evince dall’ultimo video diventato virale in rete. Maldini sembra aver detto a Spalletti “mister sei nervoso, hai visto troppi film di Rambo, ma che ca*** è sta roba, ma dai”.

In ogni caso nella conferenza post-partita l’allenatore del Napoli ha dato la sua versione: “Con Maldini è successo che io stavo parlando con il direttore di gara perché gli stavo chiedendo spiegazioni sull'ammonizione a Lobotka dopo il 2-0 al limite dell'area, dove fa un fallo normalissimo e dove lui lo interpreta come ammonizione. Stavo chiedendo questo ed è passato Maldini, sbracciando, parlandomi addosso e facendo finta di qualcosa che non so, in maniera irrispettosa".