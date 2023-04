Benfica-Inter, la foto che fa esplodere la tempesta: "Proseguite"

12 aprile 2023 a

Grandi proteste da parte del Benfica per un contrasto tra Bastoni dell'Inter e il giocatore dei lusitani, Ramos. Dopo una doppia deviazione al 60esimo minuto e con l'Inter in vantaggio per 1-0, la palla arriva all’improvviso al limite dell'area piccola. Immediatamente Joao Mario e Gonçalo Ramos piombano sul pallone. In un istante di confusione davanti alla porta nerazzurra arriva Bastoni che allunga la gamba sinistra provocando un contrasto con l'attaccante del Benfica.

Bastoni posiziona il piede quasi sotto il ginocchio di Ramos che con la tibia riesce ad anticipare Bastoni il quale non riesce a prendere la palla. Un episodio non ritenuto falloso da parte dell'arbitro Olivier che ha lasciato giocare e non c'è stato alcun intervento del Var con l'arbitro che ha dato l'ordine di proseguire.

Ma non finisce qui. Il Benfica è andato su tutte le furie e a fine gara, l'allenatore Roger Schmidt si è sfogato in modo davvero duro: "Siamo stati sfortunati, il 2-0 non ci stava per quanto visto in campo. Oggi abbiamo preso un gol su un rigore che secondo me non c’è, invece ce ne poteva essere almeno uno per noi. A Milano possiamo andare per vincere, ne sono certo". Staremo a vedere, ma l'Inter con una prestazione superba ha quasi messo in cassaforte il passaggio del turno.