Inter, lo strano sfogo di Mentana: "Dopo cattiverie e veleni...", tifosi impazziti

La vittoria dell'Inter contro il Benfica ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri in questa stagione. L'approdo alle semifinali di Champions sembra ormai una certezza. Il 2-0 sul campo dei portoghesi va a riscrivere di fatto anche la stagione di Simone Inzaghi, forse troppo spesso finito nel mirino. L'Inter ha dato la sensazione di essere padrona del campo e di non temere affatto l'avversario. Una convinzione in campo in Europa che non si vedeva forse dai tempi del triplete di Mourinho.

E i tifosi hanno immediatamente rivalutato Inzaghi. A volte nel calcio basta una partita per ribaltare l'intera sorte di una stagione. E quella col Benfica pare sia una di queste per l'Inter. E a riassumere lo stato d'animo dei tifosi dell'Inter è stato forse il tifoso numero uno della tv, Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7 ha voluto mandare un messaggio a Inzaghi elogiando il tecnico per la straordinaria prestazione dell'Inter: "E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato, amerei risentire la voce di chi voleva liquidare Inzaghi, Barella, Brozovic e la squadra intera. Squadra che con tutte le sue vicissitudini è comunque in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l'andata in trasferta nei quarti di Champions e compete con oneste probabilità per un posto tra le prime quattro on campionato, dopo aver vinto la super coppa italiana. Non ricordo annate simili dal 2010".