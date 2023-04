Dessers piega l'Empoli, seconda vittoria di fila la Cremonese

14 aprile 2023 a

a

a

Seconda vittoria consecutiva e terza in campionato per la Cremonese, che nel primissimo anticipo della 30esima giornata di Serie A batte di misura l'Empoli. Allo Zini finisce 1-0 grazie alla zampata in avvio di Dessers: la squadra di Ballardini sale così a 19 punti in classifica, restando comunque al penultimo posto ma accorciando momentaneamente a -7 dalla zona salvezza, mentre gli uomini di Zanetti tornano a perdere dopo due risultati utili di fila, restando fermi a quota 32.

Dybala in lacrime, Abraham ko: panico Roma, si scatena la furia di Mourinho

Pronti via, e dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio i padroni di casa passano subito in vantaggio: Sernicola lancia Dessers in verticale, l’ex Feyenoord è bravo a controllare con il petto e battere Perisan con un tocco delicato di mancino. A poco a poco provano ad uscire dal guscio anche i toscani, che al 25’ creano la prima grande opportunità per il pareggio: Bandinelli crossa da sinistra, Piccoli colpisce di prima con il mancino mettendo di un soffio sopra la traversa. Poco dopo la mezz’ora ci prova anche Caputo, ma il suo diagonale mancino da posizione defilata è neutralizzato da Carnesecchi.

La scelta estrema di Stefano Pioli per Bologna-Milan: rossoneri spiazzati

Ad inizio ripresa, nel primo quarto d’ora, la Cremonese ha almeno tre chances per raddoppiare: due ad opera di Tsadjout che viene respinto da Perisan, l’altra targata Sernicola che mette a lato di un soffio con un diagonale destro. L’ Empoli comunque prova a restare in partita con orgoglio e determinazione, nonostante tanta pressione nella metà campo avversaria però non arrivano grandissimi pericoli dalle parti di Carnesecchi. Proprio in extremis, una delle ultime vere opportunità azzurre porta la firma di Walukiewicz, che in qualche modo conclude da situazione di corner colpendo il palo esterno.