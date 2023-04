Julia Ituma e il "suicidio" di Giulia Albini: quell'inquietante precedente

15 aprile 2023 a

La morte di Julia Ituma a Istanbul ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. La pallavolista 18enne è stata trovata senza vita lo scorso giovedì mattina dopo una caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra. Questo episodio tragico riporterebbe alla memoria un'altra vicenda altrettanto tragica, quella di Giulia Albini, risalente al 29 maggio 2012. Si trattava di una 30enne originaria della provincia di Verbania, il cui cadavere venne ritrovato da una barca di pescatori alle sei del mattino nel Bosforo.

Anche la Albini, come la Ituma, era una pallavolista: giocava nel Pallavolo Ornavasso in Serie A2. Dopo aver raggiunto Istanbul, secondo la ricostruzione fatta all'epoca dalle autorità turche, la donna avrebbe noleggiato un'auto e si sarebbe diretta verso il Ponte di Fatih Sultan Mehmet per poi gettarsi da un'altezza di 70 metri all'una e mezza di notte. Anche allora, dunque, si parlò di suicidio. E il motivo dell'estremo gesto sarebbe da ricondurre alla fine della storia d'amore extraconiugale con Lorenzo Micelli, allenatore dell'Eczacba Istanbul.

La vicenda, però, nonostante la velocità con cui è stata liquidata dai turchi, appare ancora piuttosto misteriosa. Proprio come quella della Ituma. "È una storia strana anche questa e non vorrei che le autorità turche decidano di chiudere le indagini troppo velocemente. Anche qui sono tante le stranezze: abbiamo visto il video delle sue ultime ore dove si vede una ragazza che barcolla, che quasi non si regge in piedi. Poi, invece, nelle ultime immagini non sembra lei: si alza con decisione, entra in camera e poi l'epilogo tragico", ha detto all'Agi Sonia Alfano, ex presidente della Commissione antimafia europea, preoccupata che la morte di Julia Ituma possa essere classificata come "suicidio per amore" come accadde per Giulia Albini. Secondo gli investigatori turchi, infatti, Julia avrebbe parlato a lungo con un ragazzo di Novara la notte della morte. Lo stesso ragazzo che poi in mattinata, non riuscendo a contattarla, avrebbe scritto ad alcune compagne di squadra di Ituma dicendo di essere preoccupato.

A far venire qualche sospetto è anche il fatto che la polizia turca avrebbe sequestrato il cellulare della giocatrice per poi cancellare tutto. "Come ha detto la madre di Ituma, le autorità turche hanno pulito il cellulare di Julia - ha spiegato la Alfano - e mi auguro che adesso ci sia collaborazione con le autorità italiane: vediamo se i dati del suo cellulare e del tablet saranno forniti all'Italia". Altro mistero riguarda il messaggio di addio che, secondo gli inquirenti turchi, la Ituma avrebbe mandato ad alcune amiche nella notte e che invece la società Igor Novara ha smentito sia mai arrivato.