Simone Inzaghi? "Hanno già deciso". Inter, Inzaghi esonerato: chi arriva

18 aprile 2023 a

a

a

A quanto pare tutto sarebbe stato già deciso. La sconfitta in casa col Monza, ha complicato e non poco la stagione dell'Inter che adesso deve rincorrere un piazzamento Champions per mettere al sicuro la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione. Un passo falso che ha fatto ripiombare la squadra e l'ambiente nerazzurro in uno stato di crisi che porterà, senza apprensioni, al ritorno decisivo dei quarti di finale di Champions contro il Benfica.

E a parlare del futuro dell'Inter è anche Alberto Cerruti a Radio Anch'io Sport: "Non può essere un caso che tutte le squadre sono state vittime del turnover. Non è da grandi squadra puntare solo un obiettivo anche se la Roma non è in Champions League dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Mourinho perché ha vinto. Inzaghi penso che non sarà l’allenatore dell’Inter dalla prossima stagione, anche se dovesse vincere la Champions League. Una valutazione sull’allenatore va fatta sull’intera stagione e la passata stagione, non sul singolo episodio. Credo che purtroppo il destino di Inzaghi sia ormai segnato".

Simone Inzaghi esonerato? "Questione di ore poi...", l'Inter trema dopo il vertice notturno

E in questo quadro va registrata anche l'indiscrezione riportata qualche giorno fa dalla Gazzetta in cui si fa il nome del prossimo preparatore dei portieri dell'Inter, Ginaluca Spinelli. Una lunghissima carriera alle spalle con un grande lavoro fatto soprattutto al Chelsea e in Nazionale. E chi ere il tecnico in panchina nelle esperienze più importanti di Spinelli? Antonio Conte. Un indizio sul prossimo terremoto sulla panchina dell'Inter?