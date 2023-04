Vieri massacra Cassano: "Ma che ca*** stai dicendo?", rissa su Leao

19 aprile 2023 a

Il passaggio del Milan alla semifinale di Champions League a discapito del Napoli ha acceso gli animi della Bobo Tv. In particolare Antonio Cassano e Christian Vieri hanno discusso in maniera animata, non trovandosi d’accordo su alcune letture riguardanti i singoli calciatori. Ad accendere la miccia è stato, neanche a dirlo, l’ex fantasista di Bari Vecchia, che si è espresso in termini negativi sulla prestazione di Di Lorenzo.

“In tutte e tre le partite è stato asfaltato e ridicolizzato da Leao - è stato il giudizio severo di Cassano - ha sempre sofferto gli esterni veloci. Mi ricordo la partita Francia-Inghilterra dove c'è stato Southgate ha fatto marcare Mbappè a uomo da Walker. Pure Upamecano e De Ligt non gliel'hanno mai fatta prendere a Messi e Mbappè durante Bayern-PSG. Per me Spalletti ha fatto un capolavoro considerando gli uomini a disposizione”. Vieri non è però stato dello stesso avviso: “Ma che ca*** stai dicendo? Non va bene come parli, si sa che se dai 60 metri a Leao diventa imprendibile”.

“Sfionderebbe pure Walker e Stones - ha aggiunto - per me è meglio Di Lorenzo. Non si può giudicare negativamente per due partite, quest'anno è stato uno dei migliori terzini destri d’Europa”. Cassano ha subito replicato: “Allora Leao è più forte di Mbappè. Ripeto, nel Napoli il miracolo lo ha fatto l’allenatore”. Anche su questo punto Vieri ha espresso un pensiero diverso: “Ma quando mai? Vanno in campo i calciatori. Fino a 20 giorni dicevi che il Napoli era la squadra più forte d’Europa e adesso trovi giustificazioni perché hanno perso due partite. Non le accetto. Cambi troppe volte idea e non va bene”.