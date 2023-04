Leao umilia Criscitiello: "Spezzategli le gambe?", la strepitosa risposta

27 aprile 2023 a

Quell’espressione che ha generato polemiche a non finire, soprattutto dai tifosi del Milan. Quella pronunciata dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che in un linguaggio stretto ha fatto riferimento così a Rafael Leao, calciatore che quando parte in progressione si trasforma in un rullo compressore che tutto travolge. Può arrivare in porta anche col pallone incollato sui piedi, se ha abbastanza spazio dinanzi a sé da mulinare nell'aria le lunghe leve bruciando sullo scatto gli avversari, eludendo l'uscita disperata del portiere. L'esterno d'attacco è l'asso nella manica di Pioli, capace di far segnare Olivier Giroud nel ritorno della sfida di Champions League contro il Napoli. Un giocatore letale e che può fare la differenza.

Criscitiello shock: “Ma spezzategli le gambe a Leao”

Sia i partenopei di Luciano Spalletti che il Lecce hanno pagato dazio. Un sistema per frenare il milanista esiste. Un vecchio adagio recita: a mali estremi, estremi rimedi. Ecco, sia pure in senso metaforico (anche se l'espressione è apparsa un po' forzata per la terminologia utilizzata in diretta tv), Criscitiello ha fatto la riflessione che rimbomba nella testa del tifoso avversario medio. "Io non ho giocato a calcio, ma ormai difensori avete capito come è Leao. Appena parte, fate fallo, prendetevi un giallo, un rosso, un arancione, ma spezzategli le gambe". Non certamente un invito a fare del male a Leao ma un riflessione fuori dai denti, utilizzando un esempio e un termine che hanno alimentato proteste ed equivoci. Una frase che ha messo in secondo piano anche i complimenti che lo stesso Criscitiello ha fatto al portoghese definendolo "fortissimo".

Leao a Criscitiello: “Il problema è di che gli fa dire queste cose”

Su Instagram, Leao non l'ha presa affatto bene nonostante la precisazione del giornalista. Il tam tam della rete è arrivato fino al calciatore del Milan, che è intervenuto in calce a un messaggio condiviso da un account di tifosi del Milan: "Il problema non è chi lo dice ma chi glielo fa dire questo genere di cose…".