Juve, rivolta in spogliatoio: "A partire da Bonucci...", chi si è scatenato contro Allegri

28 aprile 2023 a

a

a

La Juventus sta attraversando un periodo complicato. Non è il primo di questa stagione molto particolare per i bianconeri, che stanno facendo i conti con una moltitudine di problemi in campo e anche fuori, con la giustizia che determinerà il futuro del club. Le sconfitte contro il Napoli in campionato e l’Inter in Coppa Italia non fanno male soltanto a livello sportivo, ma anche e soprattutto al morale della squadra, che sul più bello si è smarrita.

Non serviva la coppetta? Juve, quei (pesantissimi) dubbi su Max Allegri

La Juve deve ancora lottare per assicurarsi un posto tra le prime quattro ed è in piena corsa in Europa League, però le ultime sconfitte hanno lasciato strascichi pesanti. In particolare Massimiliano Allegri non sembra più essere in pieno controllo: la squadra si è disunita e l’allenatore toscano si sta mostrando sempre più nervoso, come dimostrano le cadute di stile nei post-partita di Napoli e Inter. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il malumore sarebbe diffuso nello spogliatoio.

Un video brutale nel cuore della notte: Lele Adani umilia Allegri | Guarda

“Fisicamente siamo a pezzi”, avrebbe confessato uno dei calciatori, a conferma del fatto che la squadra sarebbe molto provata da una stagione difficile sotto tutti i punti di vista. I senatori, a partire da Bonucci, sarebbero stanchi di Allegri e negli spogliatoi di San Siro sarebbe avvenuta una discussione piuttosto accesa, che avrebbe addirittura rischiato di degenerare. La Juve ha però davanti a sé ancora diverse partite per dare un significato al finale di stagione.