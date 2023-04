Leclerc, prima il botto contro il muore e poi la pole: primo storico shootout

29 aprile 2023 a

a

a

Charles Leclerc ha conquistato il primo posto nella prima e storica qualifica shootout: partirà quindi davanti a tutti nella gara Sprint, che è in programma alle 15.30 di sabato 29 aprile. Il pilota della Ferrari ha quindi fatto il bis, dato che ieri aveva già ottenuto la pole position del Gran Premio dell’Azerbaijan. Finora non c’è stata gara con le Red Bull, ma a Baku la Ferrari conta di rimettersi in gioco per le prime posizioni.

"Non ancora". Leclerc, la risposta sconcertante: fuga dalla Ferrari?

Per quanto concerne la Sprint, Lelcerc ha ottenuto il miglior tempo (1’41’’697) nonostante nel finale abbia toccato il muro. Alle sue spalle le due Red Bull di Sergio Perez (1’41’’844) e Max Verstappen (1’41’’987). Quarta posizione per George Russell (1’42’’252) e quinta per Carlos Sainz (1’42’’287), mentre Lewis Hamilton (1’42’’502) ha chiuso al sesto posto. “Nel Q3 la macchina si comportava in modo diverso - ha commentato Leclerc - con la soft che non usavamo da ieri, quindi nel finale ho perso il posteriore e sono andato a muro”.

Una "proposta indecente" a Charles Leclerc: terremoto in Formula 1

“Mi dispiace per Carlos - ha aggiunto - frenato dalla bandiera gialla, ma sono contento del mio primo giro. Ora dobbiamo confermare questo risultato in gara. Domani ci proveremo, ma dobbiamo essere realisti. Finora le Red Bull ci sono state davanti in gara, ma speriamo di avere una bella sorpresa. La macchina si è migliorata parecchio e oggi avremo più risposte sulla competitività, ma la Ferrari deve stare in vetta - ha chiosato - e io farò di tutto per vincere”.