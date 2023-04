Napoli, la beffa è atroce: pari con la Salernitana, tutto rimandato

30 aprile 2023 a

La grande festa si è trasformata nella grande… beffa. Tutto rimandato per il Napoli, che giovedì 4 aprile avrà una seconda occasione per vincere matematicamente lo scudetto. I tifosi ci tenevano però a festeggiare già oggi, dato che la prossima partita sarà in trasferta a Udine. All’84esimo si è materializzata la doccia fredda per il Napoli, con il pareggio improvviso della Salernitana siglato da un meraviglioso gol di Dia.

Gli uomini di Luciano Spalletti avevano sbloccato l’incontro al 62esimo grazie alla rete di Olivera sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stadio Maradona e le migliaia di tifosi in attesa fuori sono letteralmente esplosi: sulle ali dell’entusiasmo il Napoli è andato a un soffio dal raddoppio con Kvara, ma poco dopo è arrivata la beffa. Dopo una partita in cui è stata rintanata nella sua metà campo a difendere lo zero a zero, la Salernitana si è sciolta nel finale ed è riuscita a trovare un insperato pareggio proprio nel finale.

A nulla è valso l’assedio degli ultimi minuti, il Napoli è stato costretto a rimandare la festa nonostante le 22 conclusioni tentate. Per la Salernitana si tratta del nono risultato utile consecutivo, che la avvicina forse in maniera definitiva alla salvezza.