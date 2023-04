Paola Ferrari, gaffe in diretta Rai: "Napoli? Andiamo nei quartieri..."

30 aprile 2023 a

Festa scudetto rimandata per il Napoli, che è stato beffato negli ultimi minuti dai “cugini” della Salernitana. L’1-1 ha strozzato in gola l’urlo di gioia dello stadio Maradona e delle migliaia di tifosi che attendevano di dare il via alla vera festa tra le strade della città. A Domenica Dribbling, su Rai2, si è comunque parlato molto del Napoli e soprattutto delle tappe fondamentali dell’era De Laurentiis.

Iniziata nel 2004 con la rinascita in Serie C, è poi proseguita con la promozione in Serie A nel 2007, con la prima qualificazione in Champions League nel 2011 e il primo trofeo (una Coppa Italia) nel 2012. A distanza di 19 anni dall’arrivo di De Laurentiis, il Napoli adesso è pronto a festeggiare uno storico scudetto. Ecco perché, sebbene non sia arrivata la vittoria matematica del titolo di campioni d’Italia, tanti tifosi hanno comunque fatto festa dopo il pareggio con la Salernitana.

A questo proposito Paola Ferrari ha commesso una gaffe durante Domenica Dribbling: “Ci vogliamo tuffare ancora nel cuore di Napoli, andiamo nei quartieri siciliani insieme ad Andrea Caruso”. Ovviamente la giornalista si è confusa, intendeva dire i quartieri spagnoli. Poco male, almeno la sua gaffe è diventata subito virale sui social.