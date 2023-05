Napoli, "Osimhen addio": terremoto sul mercato a poche ore dalla festa

04 maggio 2023 a

La festa scudetto non è ancora iniziata ufficialmente, ma presto il Napoli dovrà fare i conti con il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà sostanzialmente decidere se questa stagione è stata soltanto una magnifica parentesi oppure l’inizio di un ciclo. Tutto dipenderà dalle scelte che verranno fatte in estate: se riuscirà a tenere tutti i suoi big, allora il Napoli potrà rappresentare una seria minaccia anche l’anno prossimo.

Sembra difficile immaginare una partenza di Kim o Kvara, dato che sono gli ultimi arrivati. Diverso potrebbe invece essere il discorso legato a Osimhen, che ha fatto il definitivo salto di qualità affermandosi non solo in qualità di grande bomber, ma anche e soprattutto come leader tecnico ed emotivo della squadra. I top club di tutta Europa hanno messo gli occhi su di lui, anche perché ha caratteristiche fisiche che vanno a nozze con un certo tipo di calcio, specialmente quello della Premier League.

Non a caso Osimhen interessa soprattutto al Manchester United, che sarebbe disposto a offrire oltre 100 milioni di euro. De Laurentiis avrebbe però fissato il prezzo a 150: o qualcuno è disposto a fare questa follia in termini economici altrimenti il Napoli si tiene volentieri l’attaccante nigeriano. Sullo sfondo c’è anche il Psg, che sta per perdere Messi e potrebbe inserire una punta vera come Osimhen vicino a Mbappè e Neymar.